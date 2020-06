Voici un nouveau joli coup made in Nice. Les Aiglons ont officialisé ce mardi l'arrivée de Morgan Schneiderlin (30 ans). Le club niçois accueille le milieu de terrain international français, qui était sous contrat avec Everton jusqu'en 2021. Schneiderlin compte 22 sélections en équipe de France. Il a disputé la Coupe du Monde 2014 avec les Bleus.





« Un accord de principe a été trouvé avec Everton, et son transfert deviendra officiel dès l'ouverture du mercato estival international et la validation des instances. D'ici là, il a été autorisé par les Toffees à s'entraîner avec le groupe niçois » précise Nice sur son site officiel. Aucun détail concernant la durée du contrat et l'indemnité de transfert n'a fuité en revanche.



Après une jolie carrière anglaise (Southampton, Manchester United, Everton) Schneiderlin retrouve la France douze ans plus tard. Formé à Strasbourg, il y avait évolué entre 2006 et 2008. Patrick Vieira avait déjà annoncé qu'il adorait le profil du désormais ex-Toffes.