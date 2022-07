Arrivé il y a un an en provenance de l'Olympique Lyonnais, Melvin Bard pourrait quitter l'OGC Nice. Selon les informations de L'Equipe, l'hypothèse d'un départ du jeune international Espoir français cet été n'est pas à exclure. Elle serait conditionnée aux futures départs du Bayer Leverkusen, club intéressé par le profil de l'ancien Lyonnais selon les dernières indiscrétions du quotidien.

Leverkusen pourrait avancer ses pions pour Bard

En un an, Bard a réalisé des performances intéressantes sous le maillot de l'OGC Nice. Avec un bon volume de jeu et une technique très propre, l'ex-espoir du centre de formation de l'OL présente des qualités taillées pour le très haut niveau. Son profil correspondrait aux caractéristiques de la Bundesliga. Mais Nice et Leverkusen devront trouver un terrain d'entente si le club de la Ruhr avance ses pions. Bard, 21 ans, est en effet sous contrat avec le Gym jusqu'en juin 2025.

Une vente de ce joueur prometteur dès cet été pourrait rapporter une indemnité non négligable au club azuréen, Melvin Bard étant l'une des bonnes valeurs marchandes du secteur défensif.