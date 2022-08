Nice : Marcelo, la surprise du mercato ?

Favre d'accord, mais...

Marcelo, Brésilien, 34 ans, va-t-il rejoindre Dante, Brésilien, 38 ans, sur la Côte d'Azur ? A en croire Foot Mercato, l'ancien joueur du Real Madrid susciterait un intérêt certain de la part de l'OGC Nice et les deux parties auraient déjà entamé des négociations. Sans club depuis qu'il a fait ses grands adieux au Real Madrid, un soir de victoire en Ligue des champions en mai dernier, le latéral gauche n'a toujours pas trouvé de projet adéquat et aurait même songé tout récemment à prendre sa retraite, selon la presse espagnole.Malgré de nombreuses pistes évoquées ces dernières semaines (Lyon, Marseille, la Lazio, Monza, etc...), le Sud-Américain cherche encore, finalement. Et il "dispose de contacts avec deux clubs", avance le média internet, qui ne précise pas, toutefois, l'identité du second club. Cela semble plutôt maigre pour un joueur de ce calibre, mais il faut dire que Marcelo touchait entre 8 et 9 millions d'euros au Real Madrid lors du précédent exercice et qu'il est plutôt apparu sur le déclin ces dernières années.Si l'on met de côté sa toute première saison, lorsqu'il avait 18 ans (5 matches en Liga), Marcelo vient de vivre en 2021-2022 la pire année de sa longue carrière au Real en termes de temps de jeu. Le Brésilien n'a pas été titulaire une seule fois en C1 (3 entrées en jeu), lors de la longue et victorieuse campagne européenne, et il n'a réussi à en grappiller que 5 en Liga (pour 7 entrées). Ceci explique peut-être les difficultés du joueur à trouver le projet idoine et ce même si, toujours d'après Foot Mercato, l'entraîneur du Gym Lucien Favre aurait "validé le profil de l'ancien capitaine du Real Madrid".L'ancien entraîneur du Borussia Dortmund donnerait toutefois la priorité à un joueur beaucoup plus jeune : l'espoir d'Empoli Fabiano Parisi (21 ans). Le latéral gauche italien a découvert la Serie A la saison passée et a terminé à la 14e place avec son club. Un club qui aurait refusé une première offre niçoise, estimée à 7 millions d'euros, mais qui pourrait céder en cas de surenchère. Reste à savoir si l'une des deux pistes pourra aboutir et surtout laquelle.