Patrick Vieira était avec son ancien coéquipier d'Arsenal Ian Wright pour une discussion improvisée à distance. L'entraîneur de l'OGC Nice y évoqué ses ambitions. Elles semblent visiblement coller avec celle de son club. « En tant que joueur, je voulais jouer avec les meilleurs joueurs et il ne fait aucun doute qu'en tant qu'entraîneur, j'ai le même type d'ambition. Je veux entraîner une équipe qui aura une chance de gagner la Ligue des champions, une équipe qui jouera la C1. Mais pour l'instant, honnêtement, à Nice, je suis dans une situation idéale. C'est l'endroit parfait parce que le club est vraiment ambitieux. Il me donne les outils pour évoluer en tant qu'entraîneur. L'équipe grandit très vite et j'espère que je pourrai réaliser mes ambitions avec l'OGC Nice. »

Vieira estime que l'arrêt de la Ligue 1 était "la bonne décision"



Par ailleurs, le champion du monde 1998 a aussi donné son opinion sur l'arrêt de la saison 2019-20 de Ligue 1, qui permet au Gym de composter son ticket pour l'Europa League. « C'est fini, nous attendons juste de voir ce qu'il va se passer. Pour être honnête, je pense que c'était la bonne décision et maintenant on doit juste attendre. Nous devrions, sous peu, avoir plus de détails sur la date à laquelle nous pourrons commencer la prochaine saison. »