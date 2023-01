Nice : les Aiglons font une nouvelle offre pour Moffi, l'OL s'immisce dans le dossier

L'OGC Nice va-t-il réussi à attirer Terem Moffi dans ses filets ? Le club azuréen continue en tout cas de pousser pour s'offrir les services de l'attaquant lorientais. Ainsi, comme relayé par L'Equipe, les dirigeants du GYM ne lâchent pas l'affaire en vue de faire signer le Merlu et alors que deux offres ont déjà été rejetées par les dirigeants du FCL, il se trouve qu'une troisième a été faite ces dernières heures. Nice continue d'augmenter son prix et c'est désormais 20 millions d'euros qui sont proposés. L'attaquant nigérian est ardemment courtisé par Nice, mais les Aiglons vont devoir faire attention car l'Olympique Lyonnais souhaiterait s'immiscer dans ce dossier.

L'OL veut s'immiscer dans le dossier

Ainsi, les dirigeants de l'OL recherchent un buteur pour la deuxième partie de saison et auraient proposé à Lorient de faire un échange entre Moffi et Romain Faivre, le milieu de terrain des Gones. Indésirable dans le Rhône, Faivre pourrait être une belle monnaie d'échange étant donné qu'il est désiré par les Merlus en vue de remplacer Dango Ouattara, qui va s'engager avec Bournemouth. Autant dire que Nice pourrait bien être en danger et que l'OL pourrait chipper Moffi aux Aiglons. Ce dossier est à suivre, d'autant qu'il est lié à un autre à Nice, celui d'Andy Delort. Le buteur international algérien souhaite partir à Nantes mais serait désormais contraint d'attendre que Moffi signe pour pouvoir s'engager avec les Canaris.