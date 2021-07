Nice : L'arrivée de Mario Lemina en bonne voie

Mario Lemina est arrivé à Nice ce soir et doit s’engager pour trois ans avec l’OGC Nice dans les prochains jours #Mercato #RMCLive

Mario Lemina se rapproche à grand pas de l'OGC Nice. Selon les informations de RMC, le milieu de terrain international gabonais de Southampton se trouve dans la capitale azuréenne et devrait prochainement parapher un contrat de trois ans en faveur du club entraîné par Christophe Galtier. Désireux d'intégrer dans chaque ligne des éléments d'expérience, le technicien français verra arriver un joueur de 27 ans passé par également par l'Olympique de Marseille, la Juventus Turin et Galatasaray, avant une dernière saison difficile à Fulham.L'international gabonais s'engagerait pour une somme de 4,5 millions d'euros et s'ajouterait ainsi aux renforts déjà enregistrés par les Aiglons, après le transfert définitif de Jean-Clair Todibo en provenance du FC Barcelone, ainsi que les arrivées de Calvin Stengs (AZ Alkmaar), Melvin Bard (OL) et Justin Kluivert (AS Rome).