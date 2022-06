Nice : Galtier veut entraîner le PSG

Le possible gros coup de l'été ? Dans les prochains jours, cela devrait sérieusement bouger du côté du PSG. Consécutivement à l'officialisation de la venue de Luis Campos en tant que conseiller sportif à la place de Leonardo (attendue dans la semaine), le dossier de l'entraîneur devrait avancer. Comme l'expliquait Le Parisien, Mauricio Pochettino ne va pas honorer la dernière année de son contrat, en vigueur jusqu'en 2024, et la recherche de son remplaçant sur le banc continue. Ce lundi soir, RMC Sport indique que Christophe Galtier, présent sur la short-list de Campos afin de prendre place au Parc des Princes, désire rejoindre le Paris Saint-Germain afin de vivre le projet le plus ambitieux de sa carrière jusqu'alors.

Nice a anticipé le possible après-Galtier

D'ailleurs, ils ne seraient plus que deux noms dans la succession de Pochettino, d'après RMC. Toutefois, l’identité de l'autre entraîneur n'a pas filtré. Sous contrat jusqu'en 2024 avec Nice, le natif de Marseille a dû à plusieurs reprises faire le point sur son avenir, même si le 19 mai dernier, avant le déplacement à Reims (2-3), il avait indiqué qu'il n'avait jamais été un "entraîneur de passage", que ce soit à Saint-Étienne (2009-2017) ou à Lille (2017-2021). INEOS, propriétaire du club azuréen, ne serait pas opposé à son départ.

Ces derniers jours, Dave Brailsford, qui exerce en tant que "directeur du sport" chez INEOS, aurait rencontré divers techniciens afin de prendre l'éventuelle suite de Galtier. Sont cités les noms de Lucien Favre (qui a entraîné Nice entre 2016 et 2018), Vincent Kompany (qui a quitté Anderlecht le 25 mai à 2 ans de la fin de son contrat) et Marco Rose (licencié du Borussia Dortmund fin mai).