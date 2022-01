Nice : Galtier évoque le mercato du club

"Je n'aime pas voir les joueurs malheureux"

Dauphin du PSG en Ligue 1 (à 11 points), l'OGC Nice entend bien continuer sur son chemin lors de cette seconde partie de saison. Son année 2022 a d'ailleurs commencé de la meilleure manière possible avec le succès obtenu face à Brest en Ligue 1 (0-3). Dans l'optique de confirmer ses ambitions, le club azuréen pourrait compter sur le mercato hivernal, alors qu'il a obtenu le prêt de Jordan Amavi jusqu'au terme de la saison afin de combler le départ d'Hassane Kamara à Watford."On a compensé le départ du latéral gauche avec l’arrivée de Jordan Amavi. Si des joueurs veulent partir car ils sont malheureux, il faut être à l’écoute. On ne peut pas tout accepter, mais on peut écouter et comprendre la position des uns et des autres", a-t-il expliqué dans des propos relatés par RMC Sport. "Vous avez toujours dans vestiaire, des gens qui sont malheureux., a continué Galtier, particulièrement soucieux du bien-être de l'ensemble de son groupe."C’est ça aussi le métier. C’est un métier difficile où on est confronté à la concurrence en interne et à l’adversité quand on est dans la compétition", a glissé l'entraîneur champion de France la saison passée avec le LOSC. Alors que Nice recevra le FC Nantes, ce vendredi en Ligue 1 (21 heures), il a confié qu'il ne pensait à un éventuel excès de confiance dans son groupe : "La jeunesse apporte plein de belles choses, de l’insouciance, de la force, de la générosité.. Testés positifs au Covid-19 avant le match face à Brest, Jordan Amavi, Melvin Bard et Calvin Stengs sont incertains pour ce match même si ils ont "repris l’entraînement de façon adaptée", selon Galtier, dans des propos relatés par Nice-Matin.