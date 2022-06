Christophe Galtier est d’accord pour rejoindre le PSG et en devenir le nouvel entraineur en remplacement de Mauricio Pochettino. Des discussions ont été menées entre les deux parties et elles ont été concluantes.

Galtier au PSG, l’officialisation est imminente

Selon une information de L’Equipe, un accord a été trouvé sur la base d’un contrat de deux ans, plus une autre année en option. Le salaire du coach natif de Marseille n’a pas été divulgué, mais il serait inférieur à celui que percevait Pochettino (1,1 million d'euros par mois). L’intéressé est certainement content de relever un tel défi, et la réciproque devrait aussi être vraie. Nasser al-Khelaïfi avait indiqué que le club avait trouvé « le bon coach » pour mener à bien le nouveau projet qui est mis en place.



Maintenant qu’un terrain d’entente a été trouvé avec l’entraineur, Paris doit finir de convaincre son employeur. Le Gym réclamerait 10 millions d'euros pour la libération de ce technicien. Une somme assez conséquente. Interrogé sur cette indemnité, le président parisien avait indiqué qu’il respectait la position adverse car les Azuréens ne faisaient que défendre leurs intérêts. L’obstacle en question devrait quand même très vite être levé. Peut-être même dès ce jeudi.