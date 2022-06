Nice - Fournier : "Si le PSG veut Christophe Galtier..."

De quoi faire monter la température à Nice. Qualifiés en Europe la saison prochaine, les Aiglons n'ont pas forcément brillé tout au long de l'exercice 2021-2022, surtout compte tenu des noms à disposition de Christophe Galtier. Dans un entretien accordé à L'Equipe, le directeur du football, Julien Fournier, a dressé un bilan de l'exercice réalisé par Nice, parlant forcément, donc, de l'ancien coach de Lille. "Dans toutes les décisions, il y a des risques. Et je pense que si Christophe avait donné sa pleine mesure dans les qualités qu'il a, aujourd'hui on serait ravis", a-t-il affirmé, avant de mettre en avant la "négativité" autour de l'équipe et le fait que "comme ça arrive à certains joueurs aussi, il (Galtier, ndlr) a été moins performant chez nous".

Le PSG ne doit pas tarder pour Galtier

Cependant, il n'a pas regretté son choix d'avoir opté pour Galtier en tant que nouvel entraîneur de Nice. "Si je me remets dans le contexte de l'année dernière, je reprends la même décision", a estimé Fournier, qui a nuancé son propos affirmant qu' "on ne connaît jamais une personne tant qu'on n'a pas travaillé avec". Si aux yeux du directeur du football de Nice, l'équipe a su performer grâce à "des exploits individuels", il a manqué une "force collective" au club azuréen. Alors sans même que L'Equipe n'évoque le sujet, Fournier a embrayé de lui-même sur un possible départ de Galtier au PSG.



"Je suis comme vous, je lis. Mais il est sous contrat (jusqu'en 2024, ndlr), c'est une réalité. Donc il a plus de chance d'être à Nice que de ne pas y être", a rappelé Fournier. "Après, si le Paris-Saint-Germain vient, et c'est une décision que je ne peux pas prendre seul bien évidemment, quand vous avez ce type de club-là qui vient chercher l'un de vos joueurs ou votre entraîneur, c'est compliqué de dire 'non' ", a-t-il affirmé. Le PSG, toujours à la recherche du potentiel successeur de Mauricio Pochettino, ne devrait pas trop traîner cependant, selon Fournier : "Chaque jour qui passe rend la tâche du Paris-Saint-Germain plus difficile, parce que nous, il faut qu'on avance pour la saison prochaine. S'ils le veulent, il ne faut pas qu'ils tardent (..) Si le Paris-Saint-Germain veut Christophe Galtier, il ne faut trop qu'il tarde, sinon ce sera plus compliqué pour lui".