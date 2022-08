"Je ne suis pas inquiet, mais..."

18eme de Ligue 1, l'n'a toujours pas débloqué son compteur de victoire depuis le lever de rideau. Et malgré une qualification européenne arrachée au forceps, Lucien Favre ne cache pas son agacement quant à ce retard à l'allumage. Présent en conférence de presse à la veille du match contre Lille comptant pour la 5eme journée de Ligue 1, ce mercredi (21 heures), le technicien suisse a tenu un discours musclé.

« Lille est très bonne équipe, ils jouent un système un peu différent de l'année passée. L'attente est là, c'est clair qu'on est mal parti, on le sait. On doit surtout mieux jouer, a lancé Lucien Favre. On doit plus se démarquer, vouloir le ballon, faire des appels en profondeur. Si on regarde, contre Marseille, on a qu'une seule occasion. On a manqué d'engagement, on doit être plus agressifs dans la récupération du ballon."

, a continué le Suisse, ambitieux. Mais cela prend du temps et c'est compliqué lorsqu'on a trois matches par semaine. Je ne suis pas inquiet, ça va revenir, mais cela peut prendre des semaines ou des mois. Cela dit, j'aime autant mal commencer mais mieux finir », a conclu l'entraîneur des Aiglons.