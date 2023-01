Nice envoie Morgan Schneiderlin en Australie

Passé par Strasbourg, Southampton, Manchester United, Everton et Nice, Morgan Schneiderlin va désormais poursuivre sa carrière en... Australie ! Le milieu de terrain de l'OGNC va en en effet être prêté pour le reste de la saison chez les Western Sydney Wanderers, club d'A-League australienne, la première division. A 33 ans, totalement inutilisé par l'équipe de Ligue 1, il s'exporte dans un autre pays.

Schneiderlin, c'est 200 matches en Premier League

C'est une nouvelle destination qui tranche avec ses formations précédentes, lui qui a toujours présenté un excellent niveau, jusqu'à emmener le numéro 6 en équipe de France, entre 2014 et 2016 (15 sélections). Arrivé à Nice lors de la saison 2020-2021, il y aura finalement de moins en moins joué (28 et 20 matches, aucun cette année). De l'autre côté du globe, il retrouvera l'ancien milieu offensif de Dijon ou Reims Romain Amalfitano, l'ex-ailier de Nancy et de Metz Yeni N'Gbakoto, ou Marcelo, défenseur central à Lyon en son temps. Après la Premier League (200 matches), le Championship, La Ligue One, la Ligue 1 ou l'Europa League, Morgan Schneiderlin goûtera donc à une nouvelle compétition.