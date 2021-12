Arrivé à Tottenham à l'été 2012, Hugo Lloris sera en fin de contrat en juin prochain. Dix ans après avoir rejoint les Spurs, l'international tricolore pourrait bien retraverser la Manche une bonne fois pour toutes et retrouver ainsi une bonne vieille Ligue 1 quittée une décennie plus tôt. Tandis qu'un intérêt commun entre le gardien de but et Nice a été évoqué, l'entraîneur de Lloris à Tottenham a tenu à calmer le jeu.



En conférence de presse, Antonio Conte a donné son point de vue sur la situation de son champion du monde français : "Il demeure un joueur de Tottenham dont il est le capitaine. Il est effectivement en train de discuter avec le club afin de trouver une solution." Et visiblement, le technicien transalpin est confiant sur l'avenir londonien de Lloris. "Oui, je pense que Hugo veut rester au club".

Lloris "adore ce club"

Pour Conte, Lloris "adore ce club" et "il est bien ici". Il s'avance même jusqu'à dire que c'est "peut-être ce qu'il se dit". En attendant, l'international de trente-cinq ans pourra entamer des discussions avec le club de son choix dès le 1er janvier prochain.