Bem-vindo Racine Coly! 👏

🎙️: “Gostaria de dizer aos adeptos do Estoril Praia que estou verdadeiramente contente de assinar pelo clube, por fazer parte desta bela equipa e por me juntar à família estorilista. Muito obrigado a todos". 💛💙#JuntosPeloMágico pic.twitter.com/MeNC32eihm



L'OGC Nice l'annonce ce samedi matin sur son site officiel., dont il portait les couleurs depuis 2017 et son arrivée en provenance de Brescia. Le latéral gauche international sénégalais, promu en première division portugaise., à Famalicao (D1 portugaise) et Amiens (L2), Racine Coly s’apprête désormais à relever un nouveau challenge sous les couleurs d’Estoril. Champion de D2 lors de la saison 2020-21, le club situé dans la région de Lisbonne retrouve l’élite, qu’il avait quittée en 2018", peut-on lire sur OGCNice.com.Formé au, le Lion de la Teranga aura disputé 34 rencontres pour un but marqué sous le maillot rouge et noir.