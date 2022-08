Cela fait désormais plusieurs jours que l'information a filtré. Toujours désireux de se renforcer, l'OGC Nice a pris contact avec Arsenal pour se renseigner sur Nicolas Pépé. En disgrâce dans l'équipe de Mikel Arteta, l'international ivoirien n'a pas disputé la moindre seconde de jeu depuis le début de la nouvelle saison et ne sera pas retenu par son club. L'hypothèse d'un prêt est avancée. Les négociations progressent.



Selon les dernières nouvelles obtenues par Fabrizio Romano, les représentants des différentes parties sont plus que jamais en discussions. Le journaliste explique qu'à ce stade, ce sont les détails du prêt en question qui sont débattus. Il indique également qu'Arsenal s'est montré très clair avec Nicolas Pépé en lui confirmant qu'il devait se trouver une porte de sortie au plus vite, son avenir étant bouché chez les Gunners.

Un flop à relancer

Le journaliste assure par ailleurs que, contrairement à certaines rumeurs récentes, l'OGC Nice n'est pas en concurrence avec le Séville FC qui n'aurait émis aucune proposition concrète pour l'homme de vingt-sept ans. Transfert le plus cher de l'histoire d'Arsenal (80 millions d'euros), le natif de Mantes-la-Jolie n'a jamais concrétisé les espoirs monétaires placés en lui par le club anglais qui souhaite désormais se séparer de ce flop retentissant. Pour l'heure, Nice espère le récupérer pour le relancer.