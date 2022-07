N’Golo Kanté, d’un club londonien vers un autre ?

L’aventure de N’Golo Kanté à Chelsea pourrait toucher à sa fin très prochainement, au bout d’une expérience de six ans. Le milieu international français n’est plus considéré comme étant indispensable chez les Blues et pourrait ainsi filer ailleurs. Mais sans avoir à déménager.

L’heure du départ a sonné pour Kanté

Si l’on se fie à une information qui émane du Daily Star, le champion du monde intéresse actuellement Arsenal. Les Gunners ont déjà dépensé 100M€ sur le marché des transferts depuis le début de l’été, mais ils prévoient d’autres investissements et l’ancien caennais fait clairement partie de leurs cibles. Mikel Arteta, l’entraineur, apprécie le profil de l’international tricolore.

Kanté n’a plus qu’une année de contrat du côté de Stamford Bridge. Un transfert est donc à même d’arranger l’ensemble des parties. S’il a l’assurance de jouer régulièrement, le principal intéressé pourrait aussi profiter de ce transfert afin de se refaire une santé avant la Coupe du Monde au Qatar.