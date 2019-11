N’Golo Kanté (Chelsea) explique pourquoi il a refusé le PSG

Depuis 2015, et son passage de Caen à Leicester, N’Golo Kanté fait étalage de son talent dans le championnat anglais. Le brillant milieu de terrain s’y sent comme un poisson dans l’eau et il n’a jamais vraiment envisagé de changer d'air ou retourner dans son pays. Y compris lorsque le PSG l’a approché, et les dirigeants franciliens ont tenté de le faire signer plus d’une fois depuis son éclosion avec les Bleus.



Dans une interview accordée à Canal+ pour l’émission Canal Football Club, Kanté a étalé les raisons qui l’ont poussé à décliner les avances du PSG. « Parfois, on ne sait pas forcément où on veut aller, a-t-il tonné. Mais on sait ce qu’on a. Je sais que j’étais à Chelsea et que j’y étais bien. Si je n’ai pas voulu venir au PSG c’était plus un choix sportif. Je me sentais bien à Londres, dans le projet et j’étais content de rester là-bas ». Le champion du monde n’a donc aucune envie de changer d’air, et il ne serait pas impossible de le voir rester chez les Blues jusqu’au terme de son contrat, qui expire en 2023. Pour rappel, sa dernière prolongation date de 2018. Kanté : « Je suis gentil, mais je sais ce que je veux »

Kanté (28 ans) semble être très bien conseillé. Et l’ancien malherbiste reconnait que c’est un vrai plus dans le milieu du football, surtout lorsque vous dégagez l’image d’une personne gentille, qui fuit les conflits et qui dit oui à tout. « On peut rencontrer dans le foot des personnes qui essayent de profiter (de toi). C’est des personnes desquelles, il faut se méfier, a-t-il confié. Il y en a qui essayent d’abuser de ta gentillesse, dans la vie et même sur le terrain. Mais aujourd’hui, je suis bien entouré, j’ai mon agent et mes proches à côté de moi. Ma carrière se passe plutôt bien. Je sais être gentil, mais je sais ce que je veux. Et mon entourage me protège ». Et pourvu que ça dure pour celui qui émerge comme l’une des grandes fiertés du football français, tant au niveau de ce qu’il montre sur le terrain qu’à travers son comportement irréprochable et admirable en dehors.