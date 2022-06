Neymar défendu par un compatriote : « Il peut encore surprendre »

De toutes les stars du PSG, Neymar fait partie de celles qui ont le plus déçu durant la campagne écoulée. Le Brésilien n’a, certes, pas été épargné par les blessures, mais le reste du temps il n’a pas vraiment réussi à se montrer à la hauteur des attentes. Et outre ses performances sur le terrain, il y a son manque de son sérieux en dehors qui a irrité les supporters parisiens. Au point même où certains ne seraient pas vraiment contre son départ.

« On va retrouver le Neymar de Barcelone »

A trente ans, le Brésilien semble clairement être sur une pente déclinante. Pourtant, il y en a qui croient encore à sa capacité à retrouver le sommet et redevenir ce joueur qui postulait pour les plus grandes récompenses mondiales. C’est le cas de son compatriote Hilton, qui l’a souvent affronté sur les pelouses de la Ligue 1. « Neymar va surprendre beaucoup de monde cette saison, a-t-il prévenu au Parisien. Il y a la Coupe du monde, une compétition qu’il entend disputer et remporter. Il sait qu’il lui faudra être performant avec son club pour y parvenir. Il est conscient de la situation, a une vie privée plus posée et, avec l’âge (30 ans), a gagné en expérience. On va le voir exploser de nouveau. »

L’ancien montpélliérain a enchéri en indiquant que des trois membres de la MSN, Neymar reste celui qui fait le plus d’efforts pour le collectif. « Il sort beaucoup de son registre lorsqu’il fait les efforts défensifs que ne font pas souvent Messi et Mbappé (…) S’il fait une saison complète, on va retrouver le Ney de Barcelone. Et là, ce sera vraiment beau à voir ! »

Neymar a été annoncé sur le départ récemment, mais aux dernières nouvelles il devrait finalement parapher un nouveau deal avec les champions de France. Son agent a même exclu totalement l’idée d’une rupture prématurée.