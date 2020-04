Tebas : "Neymar au Barça, c'est complètement impossible"

Si le football sur le terrain est à l'arrêt depuis plusieurs semaines en raison de la pandémie de coronavirus, le Barça, en coulisses, est actif et a déjà ciblé plusieurs joueurs afin de renforcer son effectif. Parmi les noms les plus évoqués figurent ceux de Neymar (PSG) et Lautaro Martinez (Inter Milan). Javier Tebas, le président de la Liga, a cependant douché les désirs des dirigeants du club catalan lors d'une réunion vidéo au forum Adea Conecta.

Le Barça plus préoccupé par une éventuelle reprise que par les transferts

S'exprimant sur le mercato, il a ainsi affirmé que le Barça n'avait pas entamé de négociations afin de faire venir les joueurs. « Ce n’est pas vrai que le Barça négocie la signature de joueurs. Ils ne négocient pas. Ils sont plus préoccupés par le moment où nous reprendrons que par le recrutement », a-t-il indiqué, donnant plus de précisions pour le cas de Neymar, ancien joueur du Barça : « Le club n'a pas les capacités de le signer. Maintenant, c'est complètement impossible. »

Cet opinion est également partagé par Jaume Roures, président de Mediapro, qui a un avis tranché sur la question : « Le club n'a plus la capacité économique de dépenser je ne sais pas combien. C'est impossible, maintenant », a-t-il affirmé à l'AFP.