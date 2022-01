Newcastle veut faire son marché à l’Atalanta

L'Atalanta Bergame a informé Newcastle United qu'elle était prête à vendre Duvan Zapata ce mois-ci, d'après les médias italiens. Ainsi, selon une indiscrétion signée TMW, Zapata a discuté avec les intermédiaires de Newcastle la semaine dernière et ces derniers auraient produit une offre de prêt jusqu'en juin au joueur, avec une option permanente obligatoire à déclencher en cas de maintien.

Zapata sera vendu très cher

Cependant, la proposition a été rejetée par l'Atalanta avec "dédain", selon cette source. Mais rien n'a été fermé et au contraire, la "Dea" vendrait si Newcastle mettait 40 millions d'euros sur la table. Zapata s'est également vu proposer un contrat d'une valeur de 6,5 millions d'euros par an jusqu'en 2025, ce qui représente plus du double de ce qu'il gagne actuellement avec l'Atalanta. Une offre très alléchante, donc...