À peine un an après l’avoir quitté, Rafael Benitez est sur le point de retourner à Newcastle. C’est ce que révèle ce lundi le quotidien britannique The Telegraph, indiquant que le come-back du coach espagnol sera effectif aussitôt que les Magpies passeront sous pavillon saoudien. Un scénario qui commence à se préciser de plus en plus, avec notamment le feu vert donné dernièrement par la Premier League pour la finalisation du rachat.

Benitez prêt à abandonner sur son juteux contrat en Chine

Benitez est actuellement en charge de la formation chinoise de Dalian. Mais, il serait enclin à délaisser ce poste et le mirobolant salaire qui va avec pour vivre une nouvelle expérience du côté de Saint-James Park, et avec des moyens autres que ceux dont il a disposé lors de son premier séjour au club. L’ancien manager de Liverpool et du Real Madrid aurait même déjà coché quelques noms sur la liste des joueurs à recruter. Parmi ses cibles figurent John Stones, l’arrière de Manchester City, et Ross Barkley, le milieu de terrain de Chelsea.