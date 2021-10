Newcastle United, qui vient d’être racheté par un consortium saoudien, étudie actuellement les différentes possibilités de renforts pour la saison prochaine. Et dans leur liste de cibles figurent le milieu madrilène Toni Kroos d’après ce que révèle El Nacional.

La pierre angulaire d’un ambitieux projet

Le club du nord-est d’Angleterre, qui ne manque pas de liquidités désormais, considère l'ancien international allemand comme une première étape clé dans le projet qui consiste à se constituer une équipe capable de concourir pour les titres. Newcastle est prêt à offrir environ 30 millions d'euros pour le joueur de 31 ans, lequel n’a honoré que quatre titularisations depuis le début de la saison en cours en raison d’une blessure qui l’a éloigné des terrains pendant de nombreux mois.



Kroos évolue au Real depuis 2014 et il y totalise 379 rencontres. Il fait partie des cadres de cette formation et qui ont participé à la conquête des trois dernières Ligue des Champions du club.