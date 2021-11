Le board de Newcastle United est déterminé à s’offrir les services d’Ousmane Dembélé lors de la prochaine intersaison. Pour parvenir à leurs fins, les Magpies ont décidé de sortir le grand jeu et faire miroiter à l’international français des conditions contractuelles très attrayantes. Ils lui offriraient un contrat qui pèse 15 millions d'euros par an, ainsi que 15 millions d'euros supplémentaires comme prime à la signature selon les informations d'El Mundo Deportivo. Avec cette proposition, le club du nord-Ouest d’Angleterre émerge logiquement comme le favori pour enrôler l’ancien Rennais.

Pour Dembélé, le Barça s’est fait une raison

Du côté de Barcelone, ce raid des Anglais est préoccupant. Les responsables blaugranas ne sont plus du tout certains de pouvoir conserver leur joueur, alors que c’est ce qu’a exigé de leur part Xavi juste après son intronisation. Face au pouvoir financier des clubs d’Outre-Manche, le club catalan n’est aujourd’hui pas en mesure de rivaliser.



A noter que Manchester United reste également en contact avec le champion du monde. Les Red Devils étaient sur le point de le faire signer l’été dernier avant qu'il ne se blesse gravement au genou durant le dernier Euro.