Plus que jamais à la dérive en Premier League (19e du classement), Newcastle est encore très loin d'avoir assuré sa survie en championnat. Malgré son rachat en octobre dernier par un Fonds d'investissement saoudien, le club n'y arrive pas sportivement et peine à trouver du renfort. Ce n'est pourtant pas faute d'essayer, à l'image de cette nouvelle perche tendue cette fois du côté d'Arsenal.



Les Magpies aimeraient ainsi profiter de la situation problématique dans laquelle se trouve Pierre-Emerick Aubameyang, écarté du groupe londonien par Mikel Arteta suite à différentes entorses aux règles du club. D'après le Mirror, Newcastle souhaiterait récupérer le Gabonais sous forme de prêt dès cet hiver.

25 M€ l'été prochain

Un prêt qui serait assorti d'une option d'achat pour la fin de saison. Le média indique que le montant de cette option tournerait autour des 25 millions d'euros et que Newcastle aurait déjà sondé Arsenal à ce sujet. Les Gunners n'ont pour l'heure pas donné suite à la demande.