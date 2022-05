Racheté en cours de saison par un fonds d'investissement saoudien, Newcastle n'en a pas moins vécu un exercice compliqué. Longtemps dans les bas-fonds du classement de Premier League, le club a finalement redressé la barre pour terminer dans le ventre mou du championnat, à une honorable onzième place. L'assurance de rester dans l'élite acquise, les Magpies sont désormais à pied d’œuvre pour se renforcer. Un attaquant français est ciblé.



Et d'après L’Équipe, c'est même la priorité de Newcastle qui veut à tout prix enrôler Moussa Diaby. Ancien du PSG évoluant à Leverkusen depuis l'été 2019, l'international tricolore se met régulièrement en évidence en Bundesliga (13 buts, 12 passes décisives cette saison) et attise les convoitises. Bien conscient du danger, son club discute déjà avec lui pour consolider son contrat, lui qui est engagé jusqu'en juin 2025.

De la concurrence

Mais le Bayer pourra-t-il résister à l'offensive qui se prépare du côté de Newcastle ? Fort d'une surface financière digne de celle d'un PSG ou d'un Manchester City, le club anglais s'apprête à faire une offre de choix pour Moussa Diaby. Le quotidien sportif indique d'ailleurs que des discussions sont déjà entamées, mais qu'aucun accord n'a pour l'heure été trouvé. D'autres clubs pourraient enfin entrés dans la danse. Arsenal et Tottenham sont aux aguets.