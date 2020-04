Newcastle : La piste Fekir ?

Selon FootMercato et Marca, le milieu offensif du Betis Nabil Fekir, le défenseur de Naples Kalidou Koulibaly et l'attaquant du Paris Saint-Germain Edinson Cavani seraient suivis par Newcastle. Le club anglais serait sur le point d'être racheté.

Mais Newcastle est loin d'être seul dans ce dossier. La semaine dernière, le journal AS a rapporté qu'Arsenal et Milan avaient tous deux fait une première approche pour le meneur de jeu tricolore. Pour rappel, l'Olympique Lyonnais a droit à 20% sur toute revente, ce qui conduirait le Betis à vendre le milieu de terrain plus cher que le prix du marché d'après les médias ibériques.

Le Betis forcé de vendre ?

Le joueur de 26 ans a inscritlors de ses 23 matches avec le Betis depuis son arrivée en provenance de Lyon. Fekir intéresserait aussi Arsenal selon El Desmarque. En effet, Dani Ceballos approche de la fin de son contrat de prêt d'une saison dans le nord de Londres avec le Real Madrid et il a même été suggéré qu'il pourrait retourner au Betis cet été. Le club andalou pourrait rater le train du football européen cette saison et devra donc vendre des joueurs.