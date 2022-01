Le nouveau propriétaire saoudien de Newcastle attendait beaucoup de cette fenêtre de mercato hivernal. Aux manettes du club anglais depuis le mois d'octobre, la nouvelle équipe dirigeante fait face à une situation sportive catastrophique et doit à tout prix renforcer son secteur défensif pour espérer sauver les Magpies d'une relégation qui se dessine toujours plus nettement. Un défenseur monégasque est visé.



D'après le Dailymail, c'est Benoît Badiashile qui pourrait rejoindre les Toons en cas de proposition satisfaisante. Les deux parties sont en tout cas en contact, même si Newcastle n'est pas seul sur le coup. Le joueur de vingt ans est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'ASM, mais comme toujours, Monaco n'hésitera pas à vendre s'il s'y retrouve financièrement.



Pour autant, Newcastle ne néglige aucune piste et lorgne aussi du côté de l'ancien Nantais Diego Carlos, aujourd'hui au Séville FC. Même chose avec Samuel Umtiti que le club anglais aimerait obtenir en prêt.