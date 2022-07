Allan Saint-Maximin vient de boucler sa troisième saison à Newcastle United. Mais il se peut qu’il n’en fasse pas de quatrième. Le média britannique The Athletic affirme que Chelsea s’est renseigné sur sa disponibilité. Les Blues pensent à lui comme renfort pour leur secteur offensif.

Newcastle trop exigeant pour Saint-Maximin

Tottenham est également intéressé par l’ancien Bastiais, mais aucun des deux clubs londoniens n'est disposé à payer le prix demandé par les Magpies, et qui est de 48 millions d'euros. Chelsea pourrait essayer de négocier une réduction avec les Toons vu que Tuchel est déterminé à s’offrir une option supplémentaire en attaque. Et ce, malgré la venue récente de Raheem Sterling.



Du côté de Saint-James Park, on a déjà commencé à anticiper un possible départ du Frenchie. D’après ce que révèle le quotidien Sport, le club piloté par les Saoudiens auraient des vues sur le Barcelonais Memphis Depay.