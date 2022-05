Newcastle, ce joueur trop cher pour le club

Après avoir bataillé, tremblé, et finalement sauvé sa place en Premier League, Newcastle regarde déjà vers la saison prochaine et active toutes les pistes possibles pour se renforcer très sérieusement cet été. Au rang des joueurs désirées par les recruteurs des Magpies, Jesse Lingard a longtemps occupé une place de choix. Mais les prétentions salariales de l'international anglais auraient eu raison de la volonté du club. D'après les informations divulguées par The Telegraph, la demande de Lingard de se voir octroyer un salaire hebdomadaire de 175 000 euros a définitivement refroidi Newcastle. D'autant que l'homme de Manchester United réclamait une grosse prime à la signature. Le média explique que les choses auraient pu être différentes si Jesse Lingard avait accepté d'être prêté en janvier dernier. S'il avait performé durant la fin de saison, alors les Toons auraient pu se montrer plus généreux.

Le PSG sur les rangs ?

Titulaire à deux petites reprises seulement cette saison avec les Red Devils, l'homme de vingt-neuf ans est envoyé par le média du côté de la Juventus, du PSG ou de l'AC Milan. Au choix. La possibilité de voir Jesse Lingard s'engager avec West Ham n'est pas exclue. Prêté quelques mois aux Hammers la saison dernière, il y avait inscrit neuf buts en seize matchs.