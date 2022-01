Grand voyageur devant l'éternel, Mario Balotelli pourrait bien faire une fois encore ses valises. Arrivé libre au club turc d'Adana Demirspor à l'été 2021, le fantasque attaquant italien qui a déjà connu neuf clubs distincts, fait partie des innombrables cibles de Newcastle. Alors que les Magpies cherchent toutes les solutions qui pourraient leur permettre de se sauver d'une relégation de plus en plus concrète, l'offensif de trente-et-un ans a été contacté.



L'information a été donnée par le patron de l'Adana, Murat Sancak. Et le site turc Fanatik relaye par ailleurs les paroles du dirigeants : "Newcastle a envisagé de signer Mario Balotelli, mais pour l'heure aucune offre officielle n'a été faite. Il y a une clause de sortie qui existe dans son contrat, mais je ne peux pas révéler le montant de cette clause."

Pas seul sur le coup



D'après Sancak, Mario Balotelli a également été sollicité par un club d'Arabie Saoudite, mais la proposition a été refusée. "On leur a dit que nous n'avions pas l'intention de le vendre." Visiblement, si une offre sonnante et trébuchante émanait de Newcastle, la direction de l'Adana Demirspor pourrait revoir sa position.