Newcastle United, le nouveau riche du championnat anglais, menace actuellement les plans de West Ham concernant l’international tricolore Alphonse Areola.

Areola à la croisée des chemins

Après avoir terminé une saison en prêt à West Ham en provenance du PSG, le gardien de but peut signer définitivement pour 10 millions d'euros. Cependant, les Hammers n’ont pas encore activé l'option en ce sens. Et le quotidien Daily Mail affirme que Newcastle pourrait les devancer avec une offre améliorée. Côté parisien, on a hâte de se séparer de cet élément indésirable afin de pouvoir renflouer quelque peu les caisses.



Areola, de son côté, a intérêt à ne pas se tromper de destination cet été. S’il veut participer à la Coupe du Monde au Qatar, il doit signer pour une équipe où il est certain d’avoir du temps de jeu. A noter que l’ancien Lensois commence à avoir une bonne expérience de la Premier League puisqu’il a aussi défendu les couleurs de Fulham auparavant.