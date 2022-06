Newcastle : Accord de principe pour le transfert de Botman

Ce n'est pas encore officiel, mais c'est presque comme si. Courtisé par l'AC Milan et également Newcastle, c'est en Premier League que Sven Botman (22 ans) va poursuivre sa carrière. Ce mardi soir, les Magpies ont officialisé un accord de principe avec le LOSC concernant le transfert du défenseur central. Si le montant du transfert n'a pas été dévoilé par le club anglais, Botman a accepté de s'engager pour cinq ans soit jusqu'en en 2027.

Grosse plus-value potentielle pour Lille

"Newcastle United a conclu un accord de principe avec le LOSC Lille pour recruter le défenseur néerlandais Sven Botman pour une somme non divulguée, repoussant ainsi la concurrence de plusieurs équipes européennes pour s'attacher les services de ce défenseur central très apprécié. Botman a passé sa visite médicale à Tyneside et a accepté les termes d'un contrat de cinq ans. Les formalités du transfert devraient être conclues cette semaine, après quoi le joueur de 22 ans deviendra officiellement un joueur de Newcastle United ", peut-on lire sur le communiqué officiel dévoilé ce mardi soir.



C'est un défi intéressant qui devrait attendre Botman avec le 11ème du dernier exercice de Premier League. Champion de France avec Lille en 2021, il se mesurera notamment à deux attaques de feu, celles de Manchester City (99 buts marqués la saison dernière) et de Liverpool (94 buts inscrits). Pour le LOSC, c'est une belle opération financière car, comme L'Equipe l'expliquait vendredi, elle devrait rapporter plus de 40 millions d'euros au club nordiste. Botman avait rejoint Lille pour seulement 8 millions d'euros, en juillet 2020.