Lors d'un direct avec le Youtubeur "Sabri Parisien ou Rien", Nenê, 38 ans et qui évolue à Fluminense, se voit finir sa carrière au PSG . "Paris, c’est ma deuxième maison, j’ai toujours suivi le club. J’ai encore des amis là-bas. Je viens souvent en vacances. C’est mon club de cœur en dehors du Brésil", explique celui qui a porté les couleurs du club de la Capitale pendant deux ans et demi. Sous contrat jusqu'au 31 décembre avec Fluminense, Nenê estime qu'il serait "magnifique" pour lui de finir son parcours au PSG.

39 ans en juillet

"Je vais avoir 39 ans (le 19 juillet, ndlr) et tous les ans, on me dit que je vais arrêter. Moi je suis bien, je prends du plaisir. C’est une chose que j’aime. Donc je profite même si ça va arriver un jour. Dans trois ou quatre ans, je ne sais pas. J’ai cette volonté de peut-être finir ma carrière à Paris. Je pense que ce serait bien pour le club, les supporters et moi. Ce serait magnifique. Avant d'arrêter, j’aimerais passer un dernier petit moment là-bas." Un appel du pied qui ne risque pas d'aboutir, au vu de l'âge de Nenê et de l'exigence du PSG en termes de recrues.