Nelson Semedo se prépare à quitter le FC Barcelone

Les jours passent et, pour le moment, pas grand-chose ne bouge du côté du FC Barcelone. Soucieux de se renforcer avant d'attaquer l'exercice 2020-21, les Blaugrana ont ciblé plusieurs joueurs à même de renforcer l'effectif de Ronald Koeman (Memphis Depay, Eric Garcia, Sergino Dest...). Seulement voilà : avant de pouvoir acheter, le club catalan doit vendre. Le départ de Luis Suarez est plus que jamais d'actualité, même si l'international uruguayen pourrait être doublé par Edin Dzeko du côté de la Juventus Turin. Le technicien néerlandais ne compte pas non plus sur Arturo Vidal, qui serait tout proche de l'Inter Milan. Il s'agit là de trentenaires, mais un élément plus jeune se trouverait aussi sur la liste des « transférables », savoir Nelson Semedo.

La valeur de Semedo est estimée à 40M€

Âgé de 26 ans, l'international portugais s'est imposé comme titulaire au poste de latéral droit et a disputé 42 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière. Sa valeur marchande est relativement élevée (environ 40 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt) et c'est en particulier pour cette raison que les dirigeants barcelonais souhaiteraient le vendre avant le 5 octobre. Mundo Deportivo révèle en outre que l'ancien Benfiquiste, dont les intérêts sont défendus par le très influent Jorge Mendes, se serait fait à l'idée d'un départ du Barça. S'il venait à se concrétiser, ce transfert permettrait donc au FCB de disposer d'une marge de manœuvre plus conséquente pour recruter. Et il vaudrait mieux ne pas traîner, car le temps commence à presser...