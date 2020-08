National 2 : Bastia a trouvé son nouveau coach

🔵 Mathieu Chabert nouvel entraîneur du Sporting 🔵

Le SC Bastia connait le nom de son nouvel entraîneur. Comme pressenti,Ce dernier a été démis de ses fonctions la semaine dernière en raison de la mauvaise passe traversée depuis quelques semaines par le club corse. Mathieu Chabert était en poste à Béziers depuis 2016, il y avait notamment connu une montée en Ligue 2, et a trouvé un accord avec ses dirigeants pour rallier l’Île de Beauté.Chabert, âgé de 40 ans, a signé un contrat d’un an et demi avec Bastia, où il aura pour mission de combler le retard qui sépare son équipe de Sedan (six points) en tête du groupe A de National 2.