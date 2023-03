Naples : l’agent de Khvicha Kvaratskhelia en dit plus sur l’avenir du prodige géorgien

C’est la sensation de la saison en Serie A. A 22 ans, Khvicha Kvaratskhelia rayonne sous les couleurs du Napoli. Leader de la Serie A, le club sicilien peut remercier son milieu offensif géorgien. Auteur de 12 buts et 13 passes décisives en 26 rencontres cette saison, l’ancien joueur du Rubin Kazan a confirmé les espoirs placés en lui par le club napolitain (10 millions d’euros). Des performances qui ne laissent pas insensibles le Real Madrid ou Manchester City. Interrogé sur son avenir par la chaîne youtube GeoTeam, son agent Mamuka Jugeli a lâché quelques confidences croustillantes.

"Je me répète, Kvara ne jouera dans aucun autre club italien après Naples"

« En janvier, j’ai parlé avec le directeur sportif Giuntoli et il n’y a pas urgence pour le prolonger. Pareil pour nous. Khvicha aime tout à Naples. Si on décide de quelque chose, Giuntoli sera le premier mis au courant. Je me répète, Kvara ne jouera dans aucun autre club italien après Naples. J’ai parlé avec lui, il me l’a confirmé. Mais je ne suis pas un prophète, je ne sais pas ce qui peut se passer dans 10 ou 15 ans, peut-être que si l’Inter l’appelle il voudra y aller. En revanche, aujourd’hui, il ne veut pas jouer dans d’autres clubs italiens. Son père et moi, on supporte le Barça, mais lui aime le Real Madrid. C’est un joueur pour un club de ce niveau, il peut jouer dans n’importe quelle équipe. Je serais heureux de le voir sous le maillot du Barça, mais lui est pour le Real Madrid » conclut-il.