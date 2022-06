Naples : Koulibaly vers l'Espagne ?

Kalidou Koulibaly, qui cherche à quitter Naples cet été, pourrait aller poursuivre sa carrière en Espagne et plus précisément du côté de Barcelone.

Selon le quotidien Sport, le club blaugrana considère Koulibaly comme une option très intéressante en termes de prix, d'expérience internationale et du fait qu'il s'agisse d'un défenseur central gauche. Le Sénégalais a donc leurs faveurs, même si Xavi Hernandez, le coach de l’équipe, préfère l'arrivée du Français Jules Koundé.

Naples ne cèdera Koulibaly qu’à un club non-italien



Le Barça commence donc à avancer ses pions pour le champion d’Afrique et a été encouragé en ce sens par le fait que Naples a dit au joueur qu'il n'était prêt à le vendre qu'à un club non-italien, excluant la Juventus.

Selon Il Mattino, les responsables des Partenopei ont accepté que Koulibaly ne renouvelle pas son contrat, qui expire l'été prochain. Les négociations ont échoué, mais ils sont prêts à le garder jusqu’au terme de son bail si jamais ils ne parviennent pas à le vendre durant l’intersaison en cours.