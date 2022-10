Toujours en quête de puissance de feu offensive malgré les statistiques satisfaisantes de Pierre-Emerick Aubameyang, Chelsea prospecte tous azimuts, d'autant plus que Romelu Lukaku, prêté à l'Inter Milan cet été, ne rentrerait pas davantage dans les plans de Graham Potter que dans ceux de son prédécesseur Thomas Tuchel. Selon le média en ligne 90min, l'une des pistes suivies par les Blues conduit à Victor Osimhen.



Auteur de 18 buts en 32 matchs (toutes compétitions confondues) la saison dernière, l'international nigérian est reparti sur des bases très élevées (4 buts en 8 matchs) dans une équipe conquérante. Déjà annoncé à Arsenal, Manchester United et au Bayern Munich, l'ancien Lillois est sous contrat avec les Partenopei jusqu'en juin 2025. Et si son agent a récemment pris la parole pour calmer les rumeurs, ces dernières n'ont pas fini de prospérer sur le compte du Super Eagle.

