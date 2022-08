L'ancien entraineur de Napoli, Andrea Agostinelli, estime que le club doit absolument résister à la tentation de recruter l’attaquant de Manchester United, Cristiano Ronaldo. Ce dernier a été pressenti pour débarquer au Stadio Diego Armando Maradona dans le cadre d’un échange avec le Nigérian Victor Osimhen, mais la perspective en question ne semble pas enchanter grand-monde chez les Partenopei.

"Ronaldo, un problème pour l’équipe"



Agostinelli s’est confié à la presse italienne et a déclaré : "J'aimerais entendre l'avis de (Luciano) Spalletti pour savoir si l'introduction de Cristiano dans une équipe bien constituée serait un problème ou non. Certains joueurs ont déjà commencé à décliner. Ronaldo peut marquer des buts, mais il joue pour lui-même. Pourquoi se créer volontairement un problème ? Si Cristiano vient, il devra jouer tout le temps. Je suis sûr que Spalletti ne veut pas voir Ronaldo dans l'équipe. S'ils vous donnent 100 millions d'euros, vous devez vendre le joueur. Mais il n'est pas nécessaire de signer un Portugais à sa place."



Spalletti, le coach napolitain, s’est bien exprimé à ce sujet. Samedi, en conférence de presse, il a indiqué qu’il s’agissait d’une rumeur sans fondement et que son président, Aurelio De Laurentiis, ne lui a absolument pas proposé les services de Ronaldo.