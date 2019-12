Naples : Carlo Ancelotti bientôt viré, déjà un accord avec Gennaro Gattuso ?

18 mois de contrat pour Gattuso ?

En conférence de presse, Carlo Ancelotti a déclaré : "Je me considère comme le meilleur homme pour résoudre les problèmes de Naples, sinon je ne serais pas encore là." Le coach du Napoli ne semble ressentir aucune pression, à la veille du match contre les Belges de Genk.Pourtant, selon les informations de Di Marzio, le sort d’Ancelotti est déjà scellé…Si Aurelio De Laurentiis a réitéré à plusieurs reprises sa confiance en Carlo Ancelotti, le président prépare habilement l’arrivée d’un successeur sur le banc de Naples. Le club aurait euet même un accord pourLe changement pourrait avoir lieu au plus tard dans une semaine. Et même plus rapidement si les Napolitains ne se qualifient pas en huitième de final de la C1. Devant la presse, l’ancien coach du PSG déclarait : « La valise d'un entraîneur est toujours prête, on ne peut jamais la défaire. » Ancelotti sent-il le vent tourner ?