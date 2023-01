Naples a pris de l'avance pour Azzedine Ounahi (Angers)

Dans le flot des noms de clubs qui irriguent parfois les rumeurs de transfert d'un joueur, le dossier Azzedine Ounahi semble se décanter à l'heure de l'ouverture du mercato hivernal. Auteur d'une superbe Coupe du monde avec le Maroc, le milieu de terrain fait l'objet d'un intérêt prononcé de Leicester, qui aurait proposé 45 millions d'euros à Angers. Le SCO, lanterne rouge de Ligue 1, sait que retenir son numéro 8 sera compliqué, et semble se résoudre à un départ depuis plusieurs jours et la fin de la compétition internationale au Qatar.

Naples, une avance sur le dossier Ounahi ?

Mais L'Equipe indique ce dimanche que désormais, c'est un autre club qui tiendrait la corde pour s'offrir les services du joueur de 22 ans. Naples, leader de Serie A, disposerait donc d'une longueur d'avance concernant le transfert d'Ounahi. Le quotidien explique même que les Italiens ont potentiellement concrétisé leur intérêt par une offre. De plus et pour finir, les dirigeants du Napoli ne seraient pas contre laisser le milieu en prêt au SCO. Un deal où tout le monde serait gagnant-gagnant, alors qu'Angers devra batailler pour son maintien, et que le joueur aspire à aller voir plus haut vu ses performances.