Nantes : Vers une levée de l'option d'achat de Moses Simon

Arrivé l'été dernier de Levante sous forme de prêt, Moses Simon n'a pas tardé à faire l'unanimité au FC Nantes. A l'aise sur un côté, son poste préférentiel, comme en faux numéro 9, dans un registre plus axial, l'international nigérian s'est attiré les louanges de son entraîneur. « Moses Simon, on s’est rapidement aperçu que c’était une bonne pioche. C’est un très, très bon recrutement, a déclaré Christian Gourcuff, invité de RMC Sport mardi soir. Je ne le connaissais pas. Son parcours est étonnant quand on voit les qualités qu’il a démontrées. » Il ne fait dès lors guère de doute que le FC Nantes lèvera l'option d'achat du joueur de 24 ans, auteur de 9 buts et 8 passes décisives en 30 matchs toute compétitions confondues avant l'interruption de la saison.

Une option à 5 millions d'euros ?

, d’autant plus qu’il a manifesté l’envie de rester à Nantes. Ça fait très longtemps que c’est dans l’air du temps, a poursuivi le coach des Canaris, avant de conclure. Après, je ne suis pas dans les détails pour savoir si l’option est levée, mais je n’en n’ai jamais douté. » Selon L'Equipe, le club du président Kita devraitpour s'attacher définitivement les services du Super Eagle, encore sous contrat avec Levante jusqu'en juin 2023.