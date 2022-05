Nantes : Kombouaré va continuer au club

Le futur s'écrira bien avec Antoine Kombouaré sur le banc du côté de Nantes. Du moins sur le court terme. En fin de contrat en juin 2023 avec les Canaris, le récent vainqueur de la Coupe de France a pris la décision de continuer l'aventure, alors que certains épisodes avaient pu laisser penser à un léger doute sur la question, ces dernières semaines. "Je n'ai jamais parlé de partir. Je suis un homme et un entraîneur heureux. J'ai un contrat et on verra à la fin de la saison", disait-il la semaine dernière, voulant discuter avec son président afin d’éclaircir son futur.

La Ligue Europa, un facteur important dans le choix de Kombouaré

Ce lundi, le natif de Nouméa a rencontré son président, Waldemar Kita, et le directeur général du club, Franck Kita. Consécutivement à cette réunion, Kombouaré a décidé de continuer à Nantes, informe ce mercredi soir L'Equipe. Bien que conscient des futures pertes à venir lors du mercato (Kolo Muani s'est déjà engagé avec Francfort, Blas et Lafont vont intéresser de nombreux clubs...), la perspective de disputer la Ligue Europa avec son club formateur a été un argument important dans le choix de l'entraîneur des Canaris.



En l'espace de quelques mois, celui qui a remplacé Raymond Domenech en février dernier à Nantes, a tout connu. Du barrage de relégation en Ligue 2 contre Toulouse en mai dernier, il a mené son groupe jusqu’au titre en Coupe de France il y a quelques jours face à Nice (1-0) ; en plus d'effectuer une belle saison en Ligue 1 (9ème). Lors de la dernière journée du championnat de France, samedi, les Canaris seront opposés à l'AS Saint-Étienne.