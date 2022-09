"La déception, c'est plutôt au niveau quantité. On va laisser le temps au temps pour avoir les meilleurs résultats possibles avec cet effectif et mettre les états d'âme de côté. Évidemment, je suis déçu mais une fois que j'ai dit ça, je travaille. La chance que j'ai, c'est que je suis à Nantes, un club que j'adore et à qui je dois tout. Demain, il y a le PSG, ensuite la Coupe d'Europe... Il y a des perspectives fantastiques. Le mercato, il est fini." Le technicien a ajouté qu'il n'attendait pas de joker dans les jours à venir.