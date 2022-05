Nantes - Kombouaré : "Je n'ai jamais parlé de partir"

Antoine Kombouaré, l'art de ne pas trop se mouiller. Samedi, après la victoire de Nantes face à Nice (1-0), le technicien des Canaris avait exprimé publiquement ses rapports frais avec son président, Waldemar Kita. Évoquant qu'il avait des relations de tous les jours pas toujours très simples avec lui mais aussi la souffrance des supporters, le natif de Nouméa a eu droit à une réponse lundi soir sur les antennes de RMC Sport.



Ainsi, Kita s'est confié au micro de l'émission 'Rothen s'enflamme'. Jugeant la sortie de Kombouaré comme un "manque de courtoisie", le président de l'actuel 9ème de Ligue 1 a également mis une pression sur les épaules du récent vainqueur de la Coupe de France avec les propos suivants : "Il faut attendre un petit peu, pour voir s'il y a démission ou pas démission. On verra après".

"On prendra le temps avec le président de se rencontrer"

Forcément, la réaction de Kombouaré était attendue mais ce mardi, elle a été modérée. Invité à préciser ses propos, le technicien âgé de 58 ans a répondu, sans trop se livrer. "Aujourd'hui, on ne parle pas de sa situation, on est FC Nantes à 100%. Rien n'est décidé. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On prendra le temps avec le président de se rencontrer. Aujourd'hui, on a envie d'aller au bout, avant de se rencontrer et discuter de ce qu'il sera bien pour moi et pour le club. Je n'attends rien du président", a-t-il affirmé, dans des propos relatés par RMC Sport.

Focalisé sur Rennes, Kombouaré est "un homme et un entraîneur heureux"

Pour le reste, il a précisé sa principale occupation, tournée autour de la confrontation face aux joueurs de Bruno Genesio dans le cadre d'un match en retard de la 36ème journée de Ligue 1 (mercredi, 21 heures). "Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le match de Rennes. Je n'ai jamais parlé de partir. Je suis un homme et un entraîneur heureux. J'ai un contrat et on verra à la fin de la saison. Je ne suis pas là pour répondre aux déclarations du président", a glissé Kombouaré qui s'est avoué "méfiant" concernant les propos rapportés. Le temps d'une discussion viendra donc après...