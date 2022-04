Nantes : Kombouaré fera le point sur son avenir en fin de saison

Antoine Kombouaré va-t-il rester à Nantes ? Arrivé durant la saison 2020-21 pour sauver le club de la relégation, l'ancien défenseur central avait alors réussi sa mission en terminant 18eme de Ligue 1 et en dominant Toulouse lors du barrage (1-2, 0-1). A peu près un an plus tard, les Canaris ont retrouvé des couleurs (10emes) et vont disputer contre Nice la finale de la Coupe de France au stade de France, le 7 mai prochain. Alors qu'il lui reste un an de contrat, l'entraîneur nantais a notamment réagi aux propos de Waldemar Kita, son président, qui a déclaré sur RMC qu'il aimerait le garder 20 ans.

« Il l’a dit pour tous les entraîneurs. Il y a ce qu’on dit et il y a ce qu’on fait. Et c’est le plus important. (...) Je suis très heureux (à Nantes), surtout car le groupe réagit bien. On a des résultats et une communion exceptionnelle avec les supporters. C’est une énorme satisfaction et l’entraîneur que je suis est un homme heureux », a notamment expliqué le natif de Nouméa face à la presse.

Kombouaré veut d'abord bien finir la saison

Par la suite, Kombouaré a été relancé sur le sujet et a donné des précisions au sujet de son avenir. « Vous savez, les contrats… Ce qui est très important, c’est de finir la saison. Et on se verra avec le président et on discutera de mon avenir, mais c’est aujourd’hui le cadet de mes soucis. (...) Quand j’ai envie de partir, quand c’est la fin de l’histoire, et malgré les contrats, on trouve un accord pour que ça s’arrête et on passe à autre chose. Mais ici, ce n’est pas le cas, a-t-il confié, dans des propos repris par Ouest France. (...) Je n’ai jamais évoqué mon avenir. Aujourd’hui, mon avenir, c’est le match de Lens et comment on fait pour gagner la Coupe de France. Je n’ai que ça en tête. On aura largement le temps, ensuite, de parler de ce qui se passera après. » Rendez-vous dans quelques semaines donc pour en savoir plus...