Nantes : Kolo Muani a signé à Francfort

C'est désormais officiel : Randal Kolo Muani sera bien un joueur de l'Eintracht Francfort à partir de la saison prochaine. Le club allemand a annoncé ce vendredi la signature de l'attaquant international Espoir français (23 ans), qui a paraphé un contrat de cinq ans, alors que son bail au FC Nantes expirait en juin prochain. Avec un salaire annuel estimé entre 8 et 10 millions d'euros, cet attaquant de profondeur multipliera presque par dix ses revenus. Une excellente opération pour la formation allemande. "Le potentiel de Randal a suscité l'intérêt de nombreux clubs, a reconnu le club de Bundesliga dans son communiqué officiel. Nous sommes très heureux qu'il veuille faire ses prochaines étapes à l'Eintracht Francfort."

Le grand saut avec le plein d'ambition

"Randal Kolo Muani apporte les attributs dont nous avons besoin pour notre jeu, s'est enthousiasmé le dirigeant Markus Krösche, membre du conseil d'administration du club. Il est rapide, robuste et très bon finisseur. Il est également polyvalent sur le plan tactique et peut jouer dans plusieurs systèmes différents, ce qui nous donnera encore plus de flexibilité la saison prochaine."



Sensation du FC Nantes cette année aux côtés de Ludovic Blas, Alban Lafont ou encore Moses Simon, le natif de Bondy possède les caractéristiques techniques pour s'épanouir de l'autre côté du Rhin, à l'instar de nombreux prospects français ces dernières saisons (Diaby, Nkunku, Pléa...). En ouvrant un nouveau chapitre de sa carrière en Bundesliga, l'attaquant des Bleuets compte bien se rapprocher de l'équipe de France A. Mais avant de faire le grand saut, il aura l'occasion de clore son aventure dans son club formateur avec un trophée en poche, alors que Nantes affrontera Nice en finale de la Coupe de France.