Gourcuff a perdu la confiance de son board et... de ses joueurs



Le FC Nantes et Christian Gourcuff ont décidé de mettre un terme à leur collaboration à compter d'aujourd'hui.

Le Club tient sincèrement à remercier le technicien breton pour son professionnalisme et lui souhaite le meilleur pour la suite.



— FC Nantes (@FCNantes) December 8, 2020

Weiler en pole pour succéder à Gourcuff

Quatre jours après Patrick Vieira, un autre coach de Ligue 1 vient d'être limogé de ses fonctions ce lundi.. Le club octuple champion de France a officialisé cette information à travers un communiqué, révélant aussi le nom de celui qui assurera l'intérim en attendant la nomination d'un entraineur aguerri."Le FC Nantes tient sincèrement à remercier le technicien breton pour son professionnalisme et lui souhaite le meilleur pour la suite (...) Dès aujourd’hui, l'effectif professionnel sera sous les ordres de Patrick Collot qui assurera l’intérim. Il sera assisté dans cette mission par les membres de l'actuel staff technique", a précisé le FCN sur son site. Le technicien breton n'a donc pas survécu à l’humiliante défaite concédée dimanche à domicile face au RC Strasbourg (0-4). Un accroc de plus et qui a rétrogradé l’équipe à la 14e place du classement.Waldemar Kita s'est ainsi séparé de l’entraineur qu’il est allé chercher en aout 2019 afin de prendre la suite de Vahid Halilhodzic.. Même l’intéressé avait accepté son sort dès le week-end dernier, à en juger par les propos qu'il avait tenus suite au fiasco contre le Racing. « Quand on voit la prestation de l’équipe, on peut s’interroger (…) Si je ne conviens pas à la situation, ce n’est pas un souci. Dans ma situation et la façon dont je suis venu, ce serait encore moins un souci », avait-il confié.Patrick Collot, qui s'était déjà occupé du LOSC à titre provisoire par le passé, va donc assurer l'intérim. Par la suite, et selon plusieurs sources concordantes,Cet entraineur de 47 ans n’a encore jamais coaché dans un grand championnat européen. Mais, il a la particularité d’avoir été champion en Belgique, à la tête du RSC Anderlecht (2017), et aussi champion d’Égypte avec Al Ahly en 2020. Il se trouve d'ailleurs libre depuis la fin de son expérience cairote en septembre dernier. Kita explore aussi d'autres pistes pour son banc, puisque les noms de Laurent Blanc et de Patrick Vieira reviennent avec insistance dans la presse.