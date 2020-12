Nantes : Gourcuff bientôt remercié ?

Après Patrick Vieira à Nice, un autre coach de Ligue 1 s’apprête à être limogé en l’espace de quelques jours. Christian Gourcuff vivrait actuellement ses derniers moments sur le banc du FC Nantes. Selon L’Equipe, le technicien breton ne devrait pas « survivre » à l’humiliante défaite concédée dimanche à domicile face au RC Strasbourg (0-4). Un accroc de plus et qui a rétrogradé l’équipe à la 14e place du classement.



Waldemar Kita, le président du FCN, a eu beau démentir devant les journalistes, il a bel et bien l’intention de se séparer de l’entraineur qu’il est allé chercher en aout 2019 afin de prendre la suite de Vahid Halilhodzic. Le dirigeant franco-polonais ne croit plus en la capacité de Gourcuff à relancer les Canaris. Et, il semblerait que l’intéressé lui-même semble s’être rendu à l’évidence. Après le fiasco contre le Racing, il avait d’ailleurs soupçonné ses joueurs de l’avoir lâché. « Quand on voit la prestation de l’équipe, on peut s’interroger (…) Si je ne conviens pas à la situation, ce n’est pas un souci. Dans ma situation et la façon dont je suis venu, ce serait encore moins un souci », avait-il confié.

Un jeune coach suisse pour succéder à Gourcuff

Gourcuff va donc selon toute vraisemblance délaisser son poste. Et son successeur serait déjà tout trouvé. Selon plusieurs sources concordantes,Cet entraineur de 47 ans n’a encore jamais coaché dans un grand championnat européen. Mais, il a la particularité d’avoir été champion en Belgique, à la tête du RSC Anderlecht (2017).Gourcuff touchant 90000€ par mois, Kita aura à se délester d’un peu plus d’un demi-million d’euros en guise d’indemnités. Cela ne devrait pas améliorer la situation financière du club en cette période très compliquée avec l’absence des revenus liés aux droits TV et à la billetterie.