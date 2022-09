Attendue depuis plusieurs jours, la transaction s'est conclue en ce jour de clôture du mercato estival : Ignatius Ganago quitte le RC Lens pour le FC Nantes. Les Canaris annoncent officiellement la signature de l'attaquant international camerounais (11 sélections avec les Lions Indomptables) jusqu'au 30 juin 2026.

Retrouvailles en vue avec la C3

« Le FC Nantes et le Racing Club de Lens ont trouvé un accord pour le transfert de l'attaquant, Ignatius Ganago (23 ans). L'international camerounais s'est engagé pour les quatre prochaines saisons sous le maillot nantais », lit-on sur fcnantes.com. La somme de 4,4 millions d'euros est évoquée dans ce dossier. Autre Sang et Or un temps visé par les Nantais, Gaël Kakuta, restera en revanche à Lens.



La recrue viendra compléter un compartiment offensif déjà renforcé par les arrivées de Mostafa Mohamed et Evann Guessand, prêtés respectivement par Galatasaray et l'OGC Nice. Issu de l'Académie des Brasseries du Cameroun, Ignatius Ganago avait lui aussi fait ses débuts en Ligue 1 avec l'OGC Nice, disputant la Ligue Europa avec les Aiglons. Une compétition que le natif de Douala va retrouver sous ses nouvelles couleurs.